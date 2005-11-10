LaLiga, colpo Rayo Vallecano che sbanca "La Cartuha". Betis al tappeto
Gaetano Mocciaro
Colpo del Rayo Vallecano a "La Cartuja". Betis al tappeto, la decide De Frutos al 72'. La squadra di Manuel Pellegrini resta così a 4 lunghezze dall'Atlético. Questo il programma completo e la classifica:
La 14ª giornata
Venerdì 20 novembre
Levante - Racing Santander 1-3
Sabato 28 novembre
Betis Siviglia - Rayo Vallecano 0-1
Malaga - Athletic Bilbao
Elche - Atletico Madrid
Real Madrid - Alavés
Domenica 29 novembre
Valencia - Osasuna
Deportivo A Coruna - Barcellona
Celta Vigo - Villarreal
Real Sociedad - Siviglia
Lunedì 30 novembre
Espanyol - Getafe
La classifica
1. Barcellona 36
2. Real Madrid 33
3. Atlético Madrid 31
4. Betis 27
5. Real Sociedad 22
6. Racing Santander 20
7. Siviglia 19
8. Athletic Club 16
9. Alavés 16
10. Villarreal 15
11. Espanyol 15
12. Deportivo 15
13. Rayo Vallecano 15
14. Osasuna 15
15. Celta Vigo 13
16. Getafe 12
17. Valencia 12
18. Levante 12
19. Elche 11
20. Málaga 5