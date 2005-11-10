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Betis, Pellegrini contro l'arbitro: "Decisioni incomprensibili, hanno rovinato lo spettacolo"

Alessandra Stefanelli
autore
Alessandra Stefanelli
Oggi alle 22:42Calcio estero
17.10.2026 22:42Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Titone

Manuel Pellegrini non nasconde la propria rabbia dopo la sconfitta per 5-2 del Betis contro il Barcellona. Nel post-partita, l'allenatore cileno ha contestato diverse decisioni arbitrali, ritenute penalizzanti per la sua squadra, sostenendo che il risultato finale non rispecchi l'andamento della gara.

Pellegrini attacca l'arbitraggio: "Ci hanno penalizzato"

Il tecnico del Betis ha espresso tutta la propria amarezza per gli episodi che, a suo giudizio, hanno condizionato la partita: "La sensazione è senza dubbio di impotenza. Perdere 2-5 non rispecchia quello che è stato il match, per gli episodi che hanno inciso sul risultato, con decisioni incomprensibili e inspiegabili che ci hanno lasciato in inferiorità numerica". Pellegrini ha contestato soprattutto l'annullamento di un gol per un presunto tocco di mano di Cucho Hernandez, ritenuto ininfluente nell'azione, e un contatto in occasione del terzo gol blaugrana, sul quale il VAR non sarebbe intervenuto. Nel mirino anche l'espulsione di Facundo, che secondo l'allenatore avrebbe dovuto essere valutata diversamente dopo una provocazione di Lamine Yamal: "Ci sono stati episodi che hanno penalizzato soltanto noi".

"Decisioni che rovinano lo spettacolo"

Pellegrini ha insistito sull'eccessivo numero di falli e sulle valutazioni arbitrali, sostenendo che la partita non richiedesse un simile metro di giudizio. "Cucho stava per controllare il pallone con il petto, ma è stato spinto da un difensore e la palla gli ha colpito la mano a 30 metri dalla porta, senza alcuna influenza sul gol. È una conseguenza della spinta del giocatore del Barcellona", ha dichiarato. L'allenatore ha poi aggiunto: "Sono episodi che rovinano uno spettacolo davanti a 60.000 persone". Secondo Pellegrini, il cartellino rosso ha avuto un peso determinante sull'esito finale. Il Betis, infatti, era riuscito a giocare alla pari con il Barcellona finché le due squadre erano rimaste in parità numerica.

"Soprattutto l'espulsione ha squilibrato la partita e prodotto un risultato che non rispecchia la differenza vista in campo. Siamo riusciti a giocare alla pari con il Barcellona quando eravamo in undici contro undici. Affrontare una squadra del genere non è facile. Dopo essere rimasti in superiorità numerica, loro hanno segnato gli ultimi gol e hanno ampliato il divario", ha concluso Pellegrini.

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