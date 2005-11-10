Boca da impazzire: 3-1 al Vasco, Paredes decisivo. Xeneizes in finale di Sudamericana
Michele Pavese
Il Boca Juniors ribalta la semifinale e conquista la finale di Copa Sudamericana. Dopo la sconfitta per 1-0 incassata una settimana fa alla Bombonera, gli argentini espugnano il Maracanã con un convincente 3-1 contro il Vasco da Gama, chiudendo il doppio confronto sul 3-2 complessivo e staccando il pass per l'ultimo atto del torneo continentale.
La squadra di Buenos Aires parte con il piede sull'acceleratore e impiega appena quattro minuti per riequilibrare il punteggio dell'andata: sugli sviluppi di un calcio d'angolo è Lautaro Di Lollo a svettare più in alto di tutti e a battere Jardim. Il colpo manda in difficoltà il Vasco, che fatica a reagire e al 34' subisce anche il raddoppio firmato da Miguel Merentiel, bravo a finalizzare una rapida ripartenza degli ospiti. Nella ripresa i brasiliani tornano in partita grazie a Puma Rodríguez, che al 66' riaccende il Maracanã riportando il risultato complessivo in perfetta parità. L'entusiasmo dei padroni di casa, però, dura poco. All'88' Leandro Paredes, appena entrato nonostante una condizione fisica non ottimale, lascia partire una conclusione dalla distanza sulla quale il portiere di casa commette un grave errore, spalancando al Boca la strada verso la finale.
Al triplice fischio esplode la festa degli argentini, che in finale affronteranno molto probabilmente l'Atletico Mineiro. Per il Vasco sfuma invece il sogno della finale, nonostante il prezioso successo ottenuto nella gara d'andata.