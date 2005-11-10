Il fantasista del Como di Fabregas, Nico Paz, ha risposto ai giornalisti in merito a una sua fotografia diventata virale soprattutto in Argentina, che lo ritrae da bambino con la maglia del Boca Juniors. Parlando con TNT Sports al termine della partita di martedì sera vinta in casa per 1-0 contro l'AEK Atene in Champions League, il centrocampista ha chiarito l'origine dello scatto.

Nico Paz spiega la foto con la maglia del Boca Juniors

"Da bambino mi compravano spesso le magliette", le parole di Nico Paz. Il giocatore ha poi aggiunto senza fornire ulteriori dettagli: "Questa foto risale a quando ero piccolo. La maggior parte della mia famiglia è del Boca".

Grazie al successo ottenuto contro la formazione greca, il Como sale a quota 12 punti nella classifica della League Phase in Champions League, posizionandosi a tre lunghezze dalla vetta insieme al Betis e al PSG, che ha però disputato una partita in meno. Lo scorso 28 maggio, Nico Paz aveva avuto modo di visitare lo stadio della Bombonera in occasione della sconfitta per 1-0 contro l'Universidad Católica, risultato che aveva determinato l'eliminazione della squadra allora allenata da Claudio Úbeda dalla Copa Libertadores e il conseguente passaggio nella Copa Sudamericana, trofeo successivamente conquistato dal club argentino.