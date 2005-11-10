Il Borussia Dortmund fa sul serio: 1-0 all'Eintracht e Bayern staccato per (almeno) una notte
Daniele Najjar
Il Borussia Dortmund fa sul serio: 1-0 della squadra di Niko Kovac sull'Eintracht grazie al gol di Beier nel finale. I gialloneri staccano così il Bayern Monaco di tre punti portandosi in vetta in solitaria, con 17 punti contro i 14 dei rivali, che domani se la vedranno contro il Friburgo. 5 vittorie e due pareggi per il Dortmund in questo inizio di campionato, senza alcuna sconfitta.
Il risultato:
Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte 1-0
80' Beier
Bundesliga, il calendario della 7ª giornata
Venerdì 23 ottobre
Stoccarda-Borussia Mönchengladbach 2-3
Sabato 24 ottobre
RB Lipsia-Elversberg – 4-0
Augusta-Union Berlino – 1-1
Magonza-Werder Brema – 2-3
Colonia-Schalke 04 – 0-0
Paderborn-Amburgo – 1-0
Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte – 1-0
Domenica 25 ottobre
Hoffenheim-Bayer Leverkusen – ore 15:30
Friburgo-Bayern Monaco – ore 17:30
Bundesliga, la classifica aggiornata
1. Borussia Dortmund – 17 punti (7 partite)
2. Bayern Monaco – 14 punti (6 partite)
3. Friburgo – 13 punti (6 partite)
4. Bayer Leverkusen – 13 punti (6 partite)
5. RB Lipsia – 12 punti (7 partite)
6. Werder Brema – 12 punti (7 partite)
7. Magonza – 10 punti (7 partite)
8. Elversberg – 10 punti (7 partite)
9. Augusta – 9 punti (7 partite)
10. Amburgo – 9 punti (7 partite)
11. Colonia – 8 punti (7 partite)
12. Paderborn – 8 punti (7 partite)
13. Eintracht Francoforte – 8 punti (7 partite)
14. Hoffenheim – 6 punti (6 partite)
15. Stoccarda – 6 punti (7 partite)
16. Schalke 04 – 6 punti (7 partite)
17. Union Berlino – 6 punti (7 partite)
18. Borussia Mönchengladbach – 3 punti (7 partite)