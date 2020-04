Borussia Dortmund, Watzke: "Bundesliga al tappeto se non torneremo a giocare"

vedi letture

L'amministratore delegato del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke ha parlato delle eventuali conseguenze sul calcio tedesco, se non dovesse riprendere: "La Bundesliga andrà al tappeto se non giocheremo per i prossimi mesi. Non esisterà più nella forma in cui l’abbiamo conosciuta", ha ammesso.