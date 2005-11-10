Ufficiale Botafogo e Neto si separano: risolto il contratto dell'ex portiere di Juventus e Barcellona

L'avventura di Neto con la maglia del Botafogo è giunta al termine. Il club brasiliano e il portiere hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, ufficializzata anche attraverso il Bollettino Informativo Giornaliero (BID) della Federcalcio brasiliana.

L'estremo difensore, 36 anni, era legato al Botafogo fino al giugno 2027 e percepiva uno degli stipendi più elevati dell'intera rosa. Nell'intesa raggiunta tra le parti, il club si è impegnato a saldare parte delle somme ancora dovute al giocatore. Secondo le indiscrezioni provenienti dal Brasile, Neto sarebbe già vicino a trovare una nuova sistemazione.

Da tempo il portiere non rientrava più nei piani dello staff tecnico. Nel corso degli ultimi incontri con il suo entourage, la dirigenza aveva infatti aperto alla possibilità di una separazione amichevole, soluzione che è stata poi concretizzata. Sul giocatore si sono registrati interessamenti da parte di alcuni club di Italia, Qatar e Cina; arrivato nel 2025 con il compito di raccogliere l'eredità di John tra i pali, Neto era stato accolto come un innesto di esperienza, ma non è mai riuscito a conquistare stabilmente il posto da titolare. Le prestazioni altalenanti e alcuni errori decisivi hanno finito per compromettere la sua posizione all'interno della squadra. La sua ultima apparizione con il Botafogo risale alla sfida contro il Bahia, nella quale è stato espulso per proteste nei confronti dell'arbitro, episodio che ha di fatto chiuso la sua esperienza con il club.