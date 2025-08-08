Ufficiale Neto lascia il Bournemouth e torna in patria: l'ex Juve e Fiorentina va al Botafogo

Dopo tre stagioni al Bournemouth, il portiere Neto saluta il calcio inglese per fare ritorno in patria. L’estremo difensore brasiliano è stato ufficialmente annunciato come nuovo giocatore del Botafogo, squadra di Rio de Janeiro, segnando così un importante ritorno nel campionato brasiliano dopo una lunga parentesi europea.

Arrivato al Vitality Stadium nel 2022, Neto ha vestito la maglia dei Cherries in 63 occasioni, ricoprendo un ruolo chiave sia in campo che fuori. L’esperto portiere è stato infatti anche capitano del Bournemouth, guadagnandosi il rispetto di compagni e tifosi per la sua leadership e affidabilità tra i pali. Classe 1989, Neto ha alle spalle una carriera di alto livello in Europa, con esperienze in club prestigiosi come Fiorentina, Juventus, Valencia e Barcellona, prima del suo approdo in Premier League. Ora, a 36 anni, ha scelto di tornare in Brasile per una nuova sfida con la maglia del Botafogo, attualmente in lotta per i vertici del Brasileirão.

Il Bournemouth, con una nota ufficiale, ha ringraziato il portiere per la professionalità e il contributo dato al club nel corso degli ultimi anni, augurandogli il meglio per il futuro. Per Neto si apre così un nuovo capitolo, con l’obiettivo di mettere a disposizione la sua esperienza al servizio del glorioso club carioca.