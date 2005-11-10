Brilla la stella di Diaoune: doppietta in Champions alla prima da titolare con il Lilla

È nata una nuova stella? Scelto a sorpresa al posto di Olivier Giroud per guidare l’attacco del Lille contro il Galatasaray, Soriba Diaoune ha risposto presente nel modo migliore possibile. A 19 anni, alla prima presenza da titolare stagionale, il giovane attaccante si è regalato una doppietta in Champions League, diventando l'unica nota positiva nella serata che ha portato la terza sconfitta in tre partite per i francesi.

Dal gol di Auxerre alla notte europea

Gli appassionati di Ligue 1 avevano già iniziato a conoscerlo nel dicembre 2025, quando in una partita folle contro l’Auxerre aveva trovato il suo primo gol tra i professionisti. Una rete da talento puro: dribbling in area e conclusione perfetta sotto l’incrocio per battere Leon. Da quel momento Bruno Genesio aveva iniziato a parlare di lui come di un ragazzo con le qualità giuste per emergere: "Quando hai voglia di migliorare, ascolti i più esperti e lavori nel modo corretto, spesso vieni premiato". Poi, però, il percorso si era rallentato, con poche apparizioni e un finale di stagione lontano dal gruppo.

Ancelotti gli dà fiducia, lui risponde

Anche con l’arrivo di Davide Ancelotti sembrava difficile trovare spazio. Qualche minuto contro Arsenal e Brest, poi la grande occasione: fuori Ayase Ueda per un problema al piede, il tecnico sceglie Diaoune e non Giroud per la sfida di Champions contro il Galatasaray. Una scelta premiata immediatamente. Al 7’ il classe 2007 ha pareggiato i conti, diventando così il più giovane marcatore nella storia del Lilla in Champions League, a 19 anni e 68 giorni. Al 39’ il bis: una conclusione precisa sotto la traversa per l'illusorio 2-1.

"È un giocatore con una bella mentalità, molto umile e molto lavoratore. Deve solo trovare più continuità", aveva detto Ancelotti nei mesi scorsi. Parole che oggi assumono un peso diverso. Cresciuto nel vivaio dei Dogues, legato al club fino al 2028 e già nel giro delle nazionali giovanili francesi, Diaoune si è regalato la prima serata da sogno.