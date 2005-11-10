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Un talento al giorno, Soriba Diaoune: il più giovane marcatore della storia del Lille

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
10.11.2026 06:00Il Talento del Giorno
Fonti preferite
L'ala destra francese è una delle rivelazioni del massimo campionato ed il più giovane marcatore della storia del club
FotoTUTTOmercatoWEB

Soriba Diaoune, nato il 14 agosto 2007 a Lille, è tra le rivelazioni del Ligue 1: l’ala francese di origini guineane del LOSC ha saputo convincere Davide Ancelotti del proprio valore ed ora è un titolarissimo, dopo un inizio in sordina. Cresciuto interamente nel settore giovanile del club nordista, ha firmato il primo contratto professionistico nel 2025 e ha debuttato in prima squadra in Europa League. Nella stagione 2026/27 si è imposto con continuità, segnando il primo gol in Ligue 1 e realizzando una doppietta in Champions League contro il Galatasaray, diventando il più giovane marcatore della storia del Lille nella competizione.

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente è un’ala destra di piede destro (spesso utilizzata a sinistra), dinamica e tecnica. Si distingue per velocità, dribbling, capacità di finalizzare e di creare superiorità numerica sulla fascia. Intensivo nel pressing e con buon senso del gol, unisce qualità individuali a maturità crescente, profilandosi come una delle rivelazioni francesi della sua generazione.

Nome: Soriba Diaoune

Data di nascita: 14 agosto 2007

Nazionalità: francese

Ruolo: ala destra

Squadra: Lille

Assomiglia a: Solomon Kalou

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale

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