Bruno Fernandes come Martinez? "Tutti allo United dovrebbero capire che non siamo nel passato"

Un'altra serata durissima per il Manchester United, un'altra settimana amara per chi difende i colori di un club glorioso per i suoi trascorsi ultracentenari, ma che da diversi anni fatica ad avere momenti di vera gioia. La sconfitta subita per mano del Como allo stadio Sinigaglia è solamente l'ultimo capitolo di una storia dai risvolti sempre più incerti.

Le parole dure di Bruno Fernandes

Il centrocampista dei Red Devils, Bruno Fernandes, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sky Sport nel corso della quale non ha usato mezzi termini per descrivere la situazione: "Purtroppo per noi - specialmente quando si tratta dei giocatori - chi arriva si aspetta di vincere trofei, vincere partite e raggiungere il livello più alto… ma purtroppo, negli ultimi anni è stato molto difficile in questo club. È questa la situazione", ha detto con molta franchezza.

Il messaggio di Bruno Fernandes al Manchester United

Il centrocampista portoghese poi ha mandato un messaggio senza specificare a chi sia indirizzato in particolare, con parole che hanno ricordato quelle di Lisandro Martinez, difensore argentino che poche settimane fa aveva mandato messaggi indiretti alla dirigenza: "Tutti al club dovrebbero capire che non siamo più nel passato. Dovremmo guardare al futuro, non al passato", ha detto.