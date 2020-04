Casillas: "Dopo l'infarto non riuscivo a dormire. Ora sto meglio, ma tante cose sono cambiate"

Quasi un anno fa, il 1 maggio 2019, Iker Casillas ha avuto un infarto miocardico acuto. Da allora, il portiere si è concentrato sul recupero completo, senza fissare scadenze per un possibile ritorno all'attività calcistica o per annunciare il ritiro. Ma in un anno molte cose sono cambiate per Casillas: "Mlcune cose sono cambiate, principalmente nella mia testa. Ho iniziato a valutare di più i momenti. A volte noi giocatori non apprezziamo ciò che abbiamo e non crediamo di poter rendere felici molte persone e questo è cambiato un po'. Dopo l'attacco di cuore, per un mese sono stato triste, avevo paura di camminare, dormire e fare qualche sforzo fisico. Era impossibile. Ora mi sento bene. Ma prendo anche molti farmaci che mi fanno sentire bene. Penso che solo i medici possano dire quello che posso o non posso fare", ha detto ad A Bola.