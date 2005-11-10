Il Celta dimentica la Juve e vince contro l'Alaves: 2-1 e bel balzo in classifica
Michele Pavese
Il Celta Vigo dimentica la sconfitta in Europa League e trova subito il riscatto in campionato. Al Balaidos arriva un successo che rilancia la classifica dei galiziani: 2-1 contro l'Alaves, decidono le reti di Jutgla e Rodriguez nella ripresa. Inutile la rete della bandiera segnata nel finale da Novoa Ramos.
Il programma della nona giornata
Venerdì 16 ottobre
Deportivo La Coruña - Levante 1-1
Sabato 17 ottobre
Espanyol - Atletico Madrid 0-1
Villarreal - Elche 0-0
Betis - Barcellona 2-5
Valencia - Athletic Bilbao 0-0
Domenica 18 ottobre
Osasuna - Racing Santander 2-0
Celta Vigo - Alavés 2-1
Malaga - Real Sociedad
Real Madrid - Siviglia
Lunedì 19 ottobre
Getafe - Rayo Vallecano
CLASSIFICA
1. Barcellona 27
2. Atletico Madrid 22
3. Betis 19
4. Real Madrid 18
5. Siviglia 14
6. Real Sociedad 13
7. Alavés 11
8. Deportivo La Coruña 11
9. Osasuna 11
10. Celta Vigo 11
11. Villarreal 9
12. Athletic Bilbao 9
13. Espanyol 8
15. Rayo Vallecano 8
15. Getafe 8
16. Racing Santander 8
17. Levante 7
18. Elche 7
19. Valencia 6
20. Malaga 4