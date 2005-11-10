Una serata agrodolce per Kylian Mbappé. Il Real Madrid ha superato il Celta Vigo al Bernabéu in rimonta, ma l’attaccante francese ha vissuto un momento di grande frustrazione per un errore dagli undici metri.

Il rigore fallito e l'ironia del francese

La sfida si era complicata subito per i Blancos, colpiti al 6’ dal gol di Duran. Prima dell’intervallo, però, il Real ha avuto la possibilità di pareggiare grazie a un calcio di rigore; dal dischetto si è presentato Mbappé, che però ha calciato altissimo, sprecando una grande occasione. Le telecamere di DAZN hanno catturato la reazione immediata del numero 9 madrileno: "Ho tirato sulla luna, eh… C****. Molto alto", ha detto con un sorriso nervoso.

Un assist decisivo per la rimonta del Real

Nonostante l’errore, Mbappé è riuscito comunque a lasciare il segno sulla partita. L’attaccante ha infatti servito l’assist per il gol del pareggio di Jude Bellingham al 66’. La rete di Carlos Espi all’85’ ha poi completato la rimonta del Real Madrid, che ha conquistato tre punti importanti. Per Mbappé resta però la delusione per un rigore che avrebbe potuto cambiare subito il volto della gara.