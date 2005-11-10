Celta Vigo, Iago Aspas: "Ogni partita in Europa è come una finale"

Iago Aspas, attaccante del Celta Vigo, ha parlato alla viglia della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole dell'attaccante spagnolo.

Come stai?

​​​​​​​"Ho ripreso ad allenarmi con la squadra, sto abbastanza bene, poi il mister deciderà se farmi giocare".

Sarà una notte speciale, quella di domani?

"Sì, sarà una notte speciale. Ogni partita in Europa è come una finale, se possiamo vincere è ancora meglio".

Cosa significa per te essere a disposizione per questa partita?

"È una partita speciale e sarà speciale godersela dal campo e dare gioia alla nostra gente. Sarà una partita difficile contro una squadra molto forte, una delle più forti della competizione. Giocano in undici come noi e dovremo seguire le indicazioni del mister per fare punti".

Pensi di giocare e dove?

"È una decisione del mister. Ho avuto il permesso della parte medica per giocare dopo un mese senza giocare. Mi sono allenato in gruppo a partire dall'ultima settimana però sono della partita e sarò ugualmente contento se entrerò dalla panchina e di poter godermi una partita così importante".