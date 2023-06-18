Camillo Demichelis
Giornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue in particolare l’attualità della Juventus, tra notizie, conferenze stampa e approfondimenti sul club bianconero. Collabora inoltre con TuttoJuve.com ed è speaker di Radio Bianconera.
notizie di Camillo Demichelis
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23:58Live TMWSassuolo, Volpato: "Volevamo rovinare la serata alla Juve. Nazionale australiana? Aspetto l'Italia"
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Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
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