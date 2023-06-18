Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Camillo Demichelis

Camillo DemichelisGiornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue in particolare l’attualità della Juventus, tra notizie, conferenze stampa e approfondimenti sul club bianconero. Collabora inoltre con TuttoJuve.com ed è speaker di Radio Bianconera.
Contatta
notizie di Camillo Demichelis
Ieri
domenica 3 maggio
21:09Live TMWHellas Verona, Sammarco: "Dobbiamo onorare questo finale di stagione"
20:57Live TMWJuventus, Spalletti: "Oggi bisognava vincere punto e basta"
20:42Live TMWHellas Verona, Bowie: "Contento per il gol. Futuro? Voglio restare a qui"
20:22Live TMWJuventus, Cambiaso: "Siamo delusi ma dobbiamo rimanere sereni e tranquilli"
sabato 2 maggio
16:09Live TMWJuventus, Spalletti: "Yildiz è un campione che mi fa sentire fortunato"
venerdì 1 maggio
giovedì 30 aprile
12:00Esclusiva TMWJuventus NG, Faticanti: "Sarò sempre grato a Chiellini e Brambilla"
mercoledì 29 aprile
lunedì 27 aprile
domenica 26 aprile
sabato 25 aprile
14:52Live TMWJuventus, Bremer: "Non è stata una stagione positiva. Io voglio vincere"
venerdì 24 aprile
giovedì 23 aprile
mercoledì 22 aprile
lunedì 20 aprile
00:07Live TMWJuventus, Spalletti: "Dobbiamo consolidare il posto in Champions"
domenica 19 aprile
23:34Live TMWBologna, Freuler: "Vogliamo ottenere il massimo nelle prossime partite"
23:26Live TMWJuventus, Kalulu: "Vittoria importante. Sfida speciale contro il Milan"
23:12Live TMWBologna, Italiano: "Bernardeschi sarà out in questo rush finale"
sabato 18 aprile
14:47Live TMWJuventus, Locatelli: "Sto vivendo un sogno e sono felicissimo del rinnovo"
venerdì 17 aprile
mercoledì 15 aprile
martedì 14 aprile
lunedì 13 aprile
domenica 12 aprile
sabato 11 aprile
venerdì 10 aprile
mercoledì 8 aprile
martedì 7 aprile
lunedì 6 aprile
21:17Live TMW Juventus, Spalletti: "Ho fatto i complimenti a Di Gregorio"
20:59Live TMWGenoa, Baldanzi: "Ora mi sento bene. Rigore? Voleva calciarlo Martin"
20:54Live TMWGenoa, De Rossi: "Oggi non avremmo meritato di pareggiare"
20:34Live TMWJuventus, Cambiaso: "Felice per Di Gregorio. Ho vissuto male la Nazionale"
domenica 5 aprile
sabato 4 aprile
17:31Live TMWJuventus, Spalletti: "Rinnovo? La priorità è la partita contro il Genoa"
venerdì 3 aprile
giovedì 2 aprile
mercoledì 1 aprile
lunedì 30 marzo
domenica 29 marzo
sabato 28 marzo
venerdì 27 marzo
giovedì 26 marzo
mercoledì 25 marzo
martedì 24 marzo
domenica 22 marzo
sabato 21 marzo
23:58Live TMWSassuolo, Volpato: "Volevamo rovinare la serata alla Juve. Nazionale australiana? Aspetto l'Italia"
23:49Live TMWSassuolo, Grosso: "Oggi siamo stati premiati e siamo contentissimi"
23:34Live TMWJuventus, Spalletti: "Dobbiamo accettare il risultato. Il rigorista è Locatelli"
23:16Live TMWJuventus, Conceicao: "Siamo delusi. Noi vogliamo stare nelle prime quattro"
venerdì 20 marzo
16:37Live TMWJuventus, Spalletti: "Sono disponibile ad ascoltare la società"
giovedì 19 marzo
mercoledì 18 marzo
martedì 17 marzo
domenica 15 marzo
sabato 14 marzo
venerdì 13 marzo
14:22Live TMWJuventus, Conceicao: "Tutti vorrebbero Bernardo Silva in squadra"
08:52TMWTorricelli: "Champions obiettivo minimo per la Juventus. Vialli? Un maestro"
giovedì 12 marzo
mercoledì 11 marzo
lunedì 9 marzo
domenica 8 marzo
sabato 7 marzo
23:57Live TMWJuve, Spalletti: "Sono felice perché la squadra vuole lottare per il quarto posto"
23:32Live TMWPisa, Calabresi: "Mi viene da piangere a non ripagare i tifosi"
23:29Live TMWJuve, Cambiaso: "Contenti per la vittoria. Fischi? Fanno parte del gioco"
23:17Live TMWPisa, Hiljemark: "I primi due gol della Juve hanno cambiato la partita"
venerdì 6 marzo
16:36Live TMWJuve, Spalletti: "Ho parlato del mio contratto con la società. Out Vlahovic"
giovedì 5 marzo
mercoledì 4 marzo
lunedì 2 marzo
domenica 1 marzo
sabato 28 febbraio
15:52Live TMWJuventus, Kalulu: "Felici con Spalletti. Bastoni? Non ci siamo sentiti"
venerdì 27 febbraio
giovedì 26 febbraio
mercoledì 25 febbraio
00:49Live TMWGalatasaray, Buruk: "Siamo felici ma voglio complimentarmi con la Juve"
martedì 24 febbraio
19:23Live TMWGalatasaray, Osimhen apre: "Sarebbe un privilegio giocare nella Juventus"
19:17Live TMWGalatasaray, Buruk: "Noi ci sentiamo forti e vogliamo vincere"
16:41Live TMW Juventus, Spalletti: "Insieme al nostro pubblico ci proveremo fino alla fine"
16:09Live TMWJuventus, Kelly: "Sarà difficile ma dobbiamo fare una partita di alto livello"
lunedì 23 febbraio
domenica 22 febbraio
sabato 21 febbraio
18:13Live TMWComo, Caqueret: "Oggi abbiamo fatto una grande partita"
18:07Live TMWComo, Fabregas: "Questa vittoria è merito solo della squadra"
17:51Live TMWJuventus, Spalletti: "È la tredicesima volta che prendiamo gol al primo tiro"
17:21Live TMWJuventus, Thuram: "Siamo arrabbiati. Dobbiamo ripartire lavorando"
venerdì 20 febbraio
16:31Live TMW Juventus, Spalletti: "David sarà convocato. Rinnovo? Possiamo farlo subito"
giovedì 19 febbraio
21:39Live TMWJuventus Women, Canzi: “C’è rammarico per aver perso questa sera”
mercoledì 18 febbraio
martedì 17 febbraio
21:46Live TMWGalatasaray, Okan Buruk: "Siamo felici ma non abbiamo ancora fatto nulla"
21:18Live TMWJuventus, Spalletti: "Non sono preoccupato. Difesa? Cambieremo qualcosa"
12:29TMWIl Galatasaray ospita la Juve nella sua High School: la curiosità del pranzo UEFA
lunedì 16 febbraio
19:04Live TMWJuventus, Spalletti: "Vogliamo vincere. Sono orgoglioso dei miei giocatori"
19:02Live TMWJuventus, McKennie: "Qui per vincere. Rinnovo? Penso solo a domani"
10:42Live TMWGalatasaray, Yilmaz: "Vogliamo vincere. Non ho parlato con Yildiz"
10:28Live TMWGalatasaray, Okan Buruk: "Giocheremo con determinazione e pazienza"
domenica 15 febbraio
sabato 14 febbraio
venerdì 13 febbraio
15:18Live TMWJuventus, Locatelli: "Siamo carichi. Arbitri? Non mi piace far polemiche"
giovedì 12 febbraio
mercoledì 11 febbraio
martedì 10 febbraio
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.