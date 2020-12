Celtic, Lennon: "Contro il Lille per dimostrare con i fatti la nostra voglia di migliorare"

vedi letture

Neil Lennon, allenatore del Celtic, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Lille che deciderà il primato del raggruppamento del Milan già qualificato ma secondo dietro i francesi: "I miei giocatori sono ovviamente delusi. Che qualcuno li accusi di non aver capito la situazione è decisamente fuori luogo. Domani vogliamo disputare una buona prestazione contro il Lille. Attendiamo con impazienza tutte le partite che dovremo affrontare a dicembre. Ho fiducia nei giocatori. Sono qui da due anni e sono stati fantastici. Non ho dubbi che faranno quadrato, ma è il momento dei fatti e non delle parole. Cercheremo di fare il massimo per cambiare le cose".