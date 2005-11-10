Champions League, le formazioni ufficiali di Fenerbahce-Slavia Praga e Sabah Baku-Borussia Dortmund
autore
Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 17:42Calcio estero
autore Daniel Uccellieri
20.10.2026 17:42Calcio estero
Inizia la terza giornata di Champions League: le formazioni delle due gare delle 18.45, enerbahce-Slavia Praga e Sabah Baku-Borussia Dortmund
TUTTOmercatoWEB
© foto di José María Díaz Acosta
Inizia la terza giornata della fase campionato di Champions League, due gli anticipi che inizieranno alle 18.45: Fenerbahce-Slavia Praga e Sabah Baku-Borussia Dortmund. Queste le formazioni ufficiali delle due gare:
Fenerbahce (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Škriniar, Aké, Brown; Kanté, Guendouzi; Oğuz Aydın, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu; Muriqi.
Slavia Praga (3-4-3): Markovič; N'Guessan, Zima, Vlček; Kubiak, Nowak, Moses, Suleiman; Provod, Ayaosi, Šturm.
Sabah (4-2-3-1): Pokatilov; Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica; Falla, Mikels, Simić; Jairoz.
Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Bensebaini, Anton, Schlotterbeck; Svensson, Chukwuemeka, Veerman, Ryerson; Nmecha, Fábio Silva; Guirassy.
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