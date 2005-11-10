Champions League, Guirassy trascina il Dortmund: beffa al 90' per il Fenerbahce contro lo Slavia

Sono terminate le due gare di Champions League iniziate alle 18.45 e valide per la terza giornata della fase campionato. Guirassy trascina il Borussia Dortmund alla vittoria con una doppietta nel 2-1 in casa del Sabah Baku. Nell'altra sfida il Fenerbahce viene beffato nel finale dallo Slavia Praga: avanti 2-0 dopo 10 minuti, la squadra turca si è fatta riprendere prima con la rete di Provod, che ha sfruttato un clamoroso errore di Guendouzi, poi con la rete arrivata al novantesimo del classe 2006 Pavel Kacor, al debutto in Champions League.

Fenerbahce-Slavia Praga 2-2

4' Oguz Aydin (F), 11' Greenwood (F), 15' Provod (S), 90' Kacor (S)

Sabah Baku-Borussia Dortmund 1-2

10' e 53' Guirassy (B), 39' McCarthy (S)