Champions League i risultati al 45': Fenerbahce avanti 2-1 sullo Slavia Praga: 1-1 tra Sabah e Dortmund

Sono terminati i primi tempi delle due gare di Champions League iniziate alle 18.45. Il Fenerbahce è avanti 2-1 con lo Slavia Praga: un super avvio dei gialloneri macchiato dall'errore di Guendouzi che ha permesso allo Slavia Praga di riaprire la partita. 1-1 invece nel match fra Sabah Baku e Borussia Dortmund: al gol di Guirassy per i gialloneri ha risposto McCarthy per i padroni di casa:

Fenerbahce-Slavia Praga 2-1

4' Oguz Aydin (F), 11' Greenwood (F), 15' Provod (S)

Sabah Baku-Borussia Dortmund 1-1

10' Guirassy (B), 39' McCarthy (S)