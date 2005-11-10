Champions League i risultati al 45': Fenerbahce avanti 2-1 sullo Slavia Praga: 1-1 tra Sabah e Dortmund
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 19:33Calcio estero
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20.10.2026 19:33Calcio estero
Fenerbahce avanti 2-1 sullo Slavia Praga dopo un avvio brillante, mentre il Sabah Baku pareggia 1-1 con il Borussia Dortmund: a Guirassy risponde McCarthy.
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Sono terminati i primi tempi delle due gare di Champions League iniziate alle 18.45. Il Fenerbahce è avanti 2-1 con lo Slavia Praga: un super avvio dei gialloneri macchiato dall'errore di Guendouzi che ha permesso allo Slavia Praga di riaprire la partita. 1-1 invece nel match fra Sabah Baku e Borussia Dortmund: al gol di Guirassy per i gialloneri ha risposto McCarthy per i padroni di casa:
Fenerbahce-Slavia Praga 2-1
4' Oguz Aydin (F), 11' Greenwood (F), 15' Provod (S)
Sabah Baku-Borussia Dortmund 1-1
10' Guirassy (B), 39' McCarthy (S)
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