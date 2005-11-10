City, Maresca: "Preso gol al primo tiro. Donnarumma? Bisogna valutare con lucidità"

Enzo Maresca, allenatore del Manchester City, commenta a Sky Sport il ko con il Paris Saint-Germain: “Prima del gol che abbiamo concesso non avevamo concesso nulla. Abbiamo preso il primo gol e poi, subito dopo, il secondo: ci ha un po’ scombussolati e abbiamo faticato. Abbiamo perso le distanze, è diventato più difficile. Però credo che nel secondo tempo meritassimo di più”.

È un risultato che fotografa il reale divario tra i due club?

“Non credo. Penso che il secondo tempo sia stato più reale rispetto a quello che avevamo pensato: abbiamo fatto bene, meritavamo qualcosa di più e devo dire che Luis Enrique è stato abbastanza onesto”.

Cosa le ha detto?

“Ha detto che hanno avuto tutta la fortuna loro”.

Come valutare Donnarumma?

“Dobbiamo cercare di analizzare la gara e capire cosa non ha funzionato. È anche vero che al primo tiro abbiamo preso gol: dobbiamo valutare e cercare di fare meglio”.