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Il City scappa, che fa l’Arsenal? Per lo United è già delicata: il programma di Premier League

Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 08:12Calcio estero
18.10.2026 08:12Calcio estero
Fonti preferite
Prosegue oggi, domenica 18 ottobre, la settima giornata di Premier League, con tre partite in programma alle 15:00 e una alle 17:30
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue oggi, domenica 18 ottobre, la settima giornata di Premier League, con tre partite in programma alle 15:00 e una alle 17:30. Il Brighton vuole continuare a stupire, rispondere al Manchester City e mettere pressione all’Arsenal. I Seaguls saranno impegnati in casa contro il Crystal Palace reduce dal ko in Europa League contro il Lione. Il Manchester United di Carrick è atteso alla trasferta a Leeds per invertire l’ennesimo inizio di stagione deludente. Infine, delicato scontro salvezza a Bournemouth tra le Cherries e il Sunderland. Nel pomeriggio l’Arsenal proverà in casa del Nottingham Forest a tenere il passo del Manchester City.

Il programma della settima giornata di Premier League

Sabato 17 ottobre
Everton - Chelsea 0-2
Brentford - Liverpool 1-2
Fulham - Hull City 1-0
Manchester City - Ipswich 3-2
Newcastle - Aston Villa 0-1

Domenica 18 ottobre
Bournemouth - Sunderland
Brighton - Crystal Palace
Leeds - Manchester United
Nottingham Forest - Arsenal

Lunedì 19 ottobre
Tottenham - Coventry

CLASSIFICA
1. Manchester City 21
2. Arsenal 15*
3. Brighton 13*
4. Chelsea 13
5. Liverpool 12
6. Brentford 10
7. Everton 10
8. Leeds 9*
9. Hull City 9
10. Ipswich 9
11. Newcastle 8
12. Aston Villa 8
13. Crystal Palace 7*
14. Manchester United 6*
15. Coventry 6*
16. Nottingham Forest 5*
17. Fulham 5
18. Sunderland 4*
19. Bournemouth 3*
20. Tottenham 3*

*Una partita in meno

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