City primissimo, Maresca incensa Foden: "Un top player. Dal primo giorno sento una cosa"

Due gol incassati ma l'ennesima vittoria per il Manchester City, 3-2 sull'Ipswich Town, che stacca a sei punti l'Arsenal in vetta alla classifica di Premier League. L'allenatore italiano, Enzo Maresca, ha parlato a Match of the Day BBC al termine del match ieri: "Molto felice. Specialmente per la situazione in generale. Molto felice per la partita di oggi. Abbiamo controllato la partita per 95 minuti. Creiamo occasioni, segniamo. Finiamo soffrendo un po' tutti insieme, ma nel complesso va bene".

Sul gol di Phil Foden (in gol ieri) invece l'allenatore del City si è soffermato: "Felice per Phil. Molto felice per Phil. Sento dal primo giorno che è un giocatore molto importante per noi. È un top player, ha solo bisogno di essere positivo, fiducioso e, di sicuro, aiuterà la squadra". In seguito un commento dedicato anche alla prestazione di Aymen Bouaddi: "Non male, eh? Molto bene, molto bene. Ho pensato che fosse bravo con la palla, bravo senza palla. Di nuovo, è molto giovane. Ha bisogno di migliorare alcune cose, ma è sulla strada giusta".

Concludendo poi sul gol incassato al 90° minuto dall'Ipswich: "Esattamente. Abbiamo finito soffrendo un po', ma è normale. È una partita di Premier League". Il Manchester City attende con ansia, dunque, il match delle 17:30 di oggi dell'Arsenal contro il Nottingham Forest, mentre ha già creato un buon margine in classifica.