Clooney pronto a rilevare il Malaga: il regista dell'operazione è Antonio Banderas

La casa cinematografica Shed Media Group, di cui George Clooney è socio, è interessata all'acquisto del Malaga attualmente nelle mani di Al Thani, cugino del proprietario del PSG. La notizia sta rimbalzando da giorni in giro per la Spagna e ora è stata integrata dal nome dell'intermediario che avrebbe messo in contatto la nota stella di Hollywood e il proprietario del club che milita in Segunda Division: si tratta di Antonio Banderas, altra stella del cinema, grande amico di Clooney, non che originario e residente proprio a Malaga. L'idea è nata dopo alcuni grandi successi calcistici su Netflix, con la possibilità che in futuro, lo stesso Malaga possa prestarsi come "cavia" per un nuovo reality in stile "Campioni", in onda qualche anno fa sulle reti Mediaset con allenatore Ciccio Graziani. A riportarlo è Il Giornale.