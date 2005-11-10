Colonia ko, El Mala: "Meglio noi nel primo tempo, su un'occasione dovevo essere più calmo"

Said El Mala, attaccante del Colonia, ha commentato così ai microfoni di Sky la sconfitta per 1-0 rimediata ieri a Francoforte contro l'Eintracht: "Nel primo tempo siamo stati la squadra migliore. Abbiamo giocato il nostro miglior tempo della stagione, ci siamo difesi su tutto, siamo stati più aggressivi, più tenaci, ma non siamo riusciti a concretizzare. L'Eintracht Francoforte era così in difficoltà che avevamo già il controllo della partita".

Prosegue: "Ho avuto un'occasione in cui avrei dovuto essere un po' più calmo e non così frenetico. Ma dovete anche capire che sono partito dalla mia metà campo, e da lì non è così facile. Il Francoforte all'improvviso era un po' più aggressivo, aveva ancora più motivazione. Perché? Non lo so!" Il gol subito è poi scaturito da un'azione sfortunata tra le gambe".