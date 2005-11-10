PSG, anche El Mala in lista per il colpo di gennaio: il Colonia parte da 50 milioni

Il Paris Saint-Germain si muove con decisione sul mercato dei giovani talenti: secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco BILD, il club parigino sta monitorando con grande attenzione l'esterno del Colonia Said El Mala in vista di un possibile assalto già nella sessione di gennaio. Il promettente esterno tedesco era già stato accostato a numerosi club nel corso della scorsa estate, senza tuttavia che la trattativa si concretizzasse.

La valutazione del ventenne è tuttavia cresciuta vertiginosamente, alimentando le voci su una vera e propria asta di mercato per il mese di gennaio: sulle sue tracce non c'è solo il PSG — che la scorsa estate aveva già preso contatti con il direttore sportivo del Colonia Thomas Kessler —, ma anche il Brighton e diverse altre società di Premier League pronte a darsi battaglia.

I campioni d'Europa in carica stanno valutando l'innesto di un rinforzo in corsia per far fronte al grave infortunio di Khvicha Kvaratskhelia, fermato dalla rottura del legamento crociato e costretto a saltare l'intera stagione. Per lasciar partire il proprio gioiello — autore finora di quattro reti e un assist in nove presenze in questa stagione —, il Colonia è pronto a chiedere una cifra superiore ai 50 milioni di euro.