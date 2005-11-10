Colpo Spurs con il Chelsea, De Zerbi: "Cambiamo l'ultima parte di storia del club"

Il Tottenham di Roberto de Zerbi respira: colpaccio in casa del Chelsea per gli Spurs, che centrano così la seconda vittoria consecutiva in Premier League, le prime in questo campionato. Al termine del match il tecnico italiano ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni della BBC: "Penso che meritassimo di vincere. I giocatori hanno lavorato molto bene, hanno preparato molto bene la partita. Stamattina, ieri, tutti i giorni dell'ultima settimana. Le qualità dei miei giocatori sono molto chiare", le sue parole.

Colpo del Tottenham, De Zerbi: "Felice per lo spirito dei giocatori"

Poi De Zerbi ha spiegato: "Sono felice per lo spirito dei giocatori. Penso che dobbiamo cambiare l'ultima parte della storia del nostro club. Vorrei proseguire in questo modo". Sullo spirito di combattimento: "Il calcio è la qualità del gioco, la qualità dei giocatori, di sicuro, ma è una competizione. È una lotta. Devi correre, devi combattere, devi arrivare prima alla seconda palla. Devi vincere i duelli e noi l'abbiamo fatto". "Penso che sia importante per i giocatori credere di più in se stessi perché le loro qualità sono molto alte" - ha aggiunto - "siamo felici per i tifosi, prima di tutto, perché sappiamo cosa significa battere il Chelsea e anche per il club. Negli ultimi anni hanno sofferto, come i fan, credono in questo progetto, in questo gruppo e sono felice per loro".

Sugli aspetti tattici della gara: "Sapevamo che il Chelsea giocava molto bene, hanno un'organizzazione chiara, una struttura chiara sul campo. Abbiamo preparato i nostri giocatori con due centrocampisti e James Maddison con piena libertà". Sull'infortunio di James Maddison: "Ha giocato molto bene mentre era in campo, poi Gallagher ha giocato con caratteristiche diverse, ma ha giocato molto bene. James è un giocatore diverso. Sente il calcio, capisce il calcio. È più facile per me quando hai un giocatore del suo talento. Penso che non sia un grosso problema. Dobbiamo vedere". Su Mathys Tel, autore del definitivo 0-2: "Mathys ha bisogno di giocare per capire il calcio, diventare più calmo, ma è un grande talento".