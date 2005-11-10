Dani Carvajal e Sergio Ramos di nuovo insieme? Il Getafe sogna un altro colpo... Real

Il Getafe continua a sognare in grande e, dopo aver ingaggiato Dani Carvajal, non sembra intenzionato a fermarsi. Il presidente Angel Torres ha infatti confermato l'esistenza di contatti per un possibile arrivo di Sergio Ramos al Coliseum, anche se al momento il difensore non rappresenta una priorità assoluta per il club madrileno.

Intervenuto ai microfoni del programma "Tablero Deportivo" di Radio Nacional, il numero uno del Getafe ha rivelato che il fratello e agente del campione spagnolo, René Ramos, ha già avuto colloqui con la società: "È un giocatore che abbiamo nella lista dei futuribili", il concetto espresso da Torres, che però ha chiarito come la rosa sia già coperta nel reparto arretrato. La priorità indicata dall'allenatore José Bordalás resta infatti il rinforzo sulle fasce, ma il presidente non chiude la porta a un'operazione che avrebbe un enorme impatto mediatico. "Se a gennaio arrivasse un centrale...", ha spiegato Torres, lasciando comunque aperta la possibilità di un nuovo colpo di esperienza.

Dopo Carvajal, il Getafe guarda dunque ancora al mercato degli svincolati di lusso. Sergio Ramos, 40 anni, rappresenterebbe un altro innesto dal grande passato internazionale e permetterebbe al club di aggiungere leadership e personalità a uno spogliatoio già costruito attorno a profili esperti. L'eventuale arrivo del difensore andaluso resta però legato alle esigenze tecniche della squadra e alla volontà di entrambe le parti. Per ora il nome di Ramos resta una suggestione concreta sul tavolo del Getafe, pronto a trasformarsi sempre più in una destinazione per grandi campioni alla ricerca di un'ultima sfida in Liga.