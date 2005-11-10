Udinese-Milan, Marelli fa chiarezza: "Palma-Ramos? Condotta antisportiva, manca un giallo"
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Matteo Selli
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ieri alle 23:41Serie A
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25.10.2026 23:41Serie A
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L'esperto arbitrale Luca Marelli ha fatto chiarezza sull'episodio tra Ramos e Palma durante Udinese Milan. Di seguito la sua spiegazione a DAZN:
"Ramos si è innervosito per la marcatura di Palma, poi è entrato in contatto con lui. Nei vecchi insegnamenti che vengono dati agli arbitri, veniva insegnato su come differenziare tra condotta violenta e antisportiva. L'impressione è che Palma non volesse far male, quasi volesse prendere posizione. Se vediamo la mano è aperta, se invece avesse voluto caricare avrebbe chiuso il pugno. Manca però un cartellino giallo per comportamento antisportivo".
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