Udinese-Milan, Marelli fa chiarezza: "Palma-Ramos? Condotta antisportiva, manca un giallo"

L'esperto arbitrale Luca Marelli ha fatto chiarezza sull'episodio tra Ramos e Palma durante Udinese Milan. Di seguito la sua spiegazione a DAZN:

"Ramos si è innervosito per la marcatura di Palma, poi è entrato in contatto con lui. Nei vecchi insegnamenti che vengono dati agli arbitri, veniva insegnato su come differenziare tra condotta violenta e antisportiva. L'impressione è che Palma non volesse far male, quasi volesse prendere posizione. Se vediamo la mano è aperta, se invece avesse voluto caricare avrebbe chiuso il pugno. Manca però un cartellino giallo per comportamento antisportivo".