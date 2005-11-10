De Zerbi vince ancora: 2-0 in casa del Chelsea, risalita del Tottenham in Premier
Daniele Najjar
Colpo del Tottenham di Roberto De Zerbi, che dopo aver centrato la prima vittoria in questo campionato la scorsa settimana replica con un colpo pesante: gli Spurs vincono 2-0 in casa del Chelsea di Xabi Alonso, grazie a un'autorete di Penders al 77' ed al gol di Tel all'87'. Espulso Cole Palmer all'80' per i blues. Con questo successo il Tottenham si porta a 9 punti, al 12esimo posto, mentre il Chelsea resta al quarto posto a 13 punti.
Il risultato
Chelsea - Tottenham 0-2
77' aut. Penders (T), 87' Tel
Premier League, il programma dell'8ª giornata
Venerdì 23 ottobre
Ipswich Town - Nottingham Forest 1-1
Sabato 24 ottobre
13:30 | Aston Villa - Manchester City 2-1
16:00 | Coventry City - Fulham 0-1
16:00 | Arsenal - Everton 2-0
18:30 | Chelsea - Tottenham 0-2
Domenica 25 ottobre
15:00 | Hull City - Brentford
15:00 | Liverpool - Brighton
15:00 | Manchester United - Bournemouth
15:00 | Crystal Palace - Newcastle
17:30 | Sunderland - Leeds
Premier League, la classifica aggiornata
1. Manchester City – 21 punti (8 partite)
2. Arsenal – 21 punti (8 partite)
3. Brighton – 16 punti (7 partite)
4. Chelsea – 13 punti (8 partite)
5. Liverpool – 12 punti (7 partite)
6. Aston Villa – 11 punti (8 partite)
7. Brentford – 10 punti (7 partite)
8. Leeds – 10 punti (7 partite)
9. Everton – 10 punti (8 partite)
10. Ipswich – 10 punti (8 partite)
11. Hull City – 9 punti (7 partite)
12. Tottenham – 9 punti (8 partite)
13. Fulham – 8 punti (8 partite)
14. Newcastle – 8 punti (7 partite)
15. Manchester United – 7 punti (7 partite)
16. Crystal Palace – 7 punti (7 partite)
17. Bournemouth – 6 punti (7 partite)
18. Nottingham Forest – 6 punti (8 partite)
19. Coventry – 6 punti (8 partite)
20. Sunderland – 4 punti (7 partite)