Deeney si scusa con Araujo: "Sono rimasto impressionato: sì, gli devo delle scuse"

Troy Deeney ha ammesso pubblicamente di essersi sbagliato su Ronald Araújo, dopo che il difensore del Liverpool ha sorpreso tutti in positivo a seguito del suo trasferimento in prestito estivo dal Barcellona. Inizialmente, Deeney aveva etichettato l'ingaggio dell'internazionale uruguaiano come un "acquisto disperato", mettendo in dubbio che il suo stile di gioco così aggressivo potesse adattarsi al contesto dei Reds.

"È imponente, forte, potente e ha un'ottima lettura del gioco"

Tuttavia, Araújo ha firmato un avvio di stagione da protagonista, andando a segno per due gare consecutive in Champions League, compresa la spettacolare vittoria per 4-3 ottenuta martedì contro il Villarreal. "È imponente, forte, potente e ha un'ottima lettura del gioco", ha dichiarato Deeney ai microfoni di CBS Sports Golazo. "Garantisce una grande copertura da terzino destro, ma all'occorrenza può giocare benissimo anche da centrale. Sono rimasto davvero, davvero impressionato: sì, gli devo delle scuse".

Nonostante sia stato sostituito all'intervallo durante la sfida contro il Villarreal, fin dal suo arrivo ad Anfield Araújo ha conquistato ambiente e addetti ai lavori grazie alla sua duttilità tattica, alla sua straripante fisicità e alla sua totale dedizione alla causa.