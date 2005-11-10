Il gol di Pulisic abbaglia Deeney: "Lo avesse fatto chiunque altro, diremmo che è mondiale"

Il talento di Christian Pulisic non ha confini e dei colpi dell'attaccante americano del Milan, che ieri sera è andato a segno nella vittoria dei rossoneri sul campo dell'Udinese, se ne parla anche fuori dall'Italia.

Un cervello calmo e lucido

Si è espresso per esempio sul tema l'ex attaccante inglese Troy Deeney, oggi opinionista in tv. Durante il programma CBS Sports Golazo, l'ex Watford ha detto a proposito di Pulisic e del suo gol di ieri sera allo stadio Bluenergy: "Devi essere in grado di correre e di fare tutto, ma appena sei davanti alla porta il cervello deve essere calmo e lucido. Ed è esattamente quello che ha fatto oggi Christian Pulisic. Il suo aggancio è un tocco incredibile: il pallone arriva sopra la spalla in piena estensione, a tutta velocità, la controlla di sinistro, si ricompone e la appoggia di destro".

Un gol di livello mondiale

Prosegue e conclude così nel suo ragionamento Deeney: "Lo avesse fatto chiunque altro nel calcio internazionale, diremmo che è di livello mondiale. Il motivo per cui non parliamo di lui nella categoria dei top mondiali in questo momento è che non vediamo abbastanza continuità, ma ha tutti gli strumenti del campione. E ora con questo modulo con Amorim e il modo in cui dovrebbe aiutarlo avere Ramos, dovremmo vederne di più, se riesce a rimanere integro fisicamente".