Per Demichelis "la qualità del Real è difficile pareggiarla". No, è impossibile

Sconsolato per quanto visto in campo, Martin Demichelis, allenatore del Lipsia, ha provato ad analizzare lucidamente quanto accaduto in campo ieri nella sfida contro il Real Madrid, uscendosene con un concetto interessante: "Succede spesso la stessa storia: giochi un'ottima partita e poi il Real Madrid finisce per batterti. Hanno la capacità di spingersi in avanti con giocatori in grado di ribaltare qualsiasi incontro. Ecco perché abbiamo cercato di pressarli alti. Ci siamo compattati nei pressi della nostra area di rigore e ci sentivamo a nostro agio lì. Dopodiché, però, la qualità individuale del Real Madrid è davvero difficile da eguagliare. Alcuni dei loro gol sono nati proprio così. Il Real Madrid sarà senz'altro una delle favorite per vincere La Liga e la Champions League".

Difficile? Più impossibile

Esiste una squadra al mondo che possa contare su Bellingham, Guler, Bernardo Silva, Valverde, Vinicius, Diomande, Diaz, Rodrygo, Mbappè, Endrick ed Espì? A me non viene in mente neanche tirando in causa Barcellona (Pedri, Rodri, Gavi, De Jong, Olmo, Gordon, Yamal, Adeyemi, Raphinha etc) o PSG (Vitinha, Neves, Zaire-Emery, Ruiz, Kvaratskhelia, Gots, Douè, Akliouche, Torres e Dembelè). Un po' per la scelta quasi infinita che ha Mourinho guardandosi alle spalle durante la partita, un po' perché in questo vanno considerati, e aggiunti, i talenti che il Real ha lasciato partire a cuor leggero ben sapendo di poter contare su un pieno di qualità in rosa.

I casi Paz e Mantantuono

Basti pensare a Franco Mantantuono e Nico Paz, mandati a farsi le ossa in Italia mantenendo però pieno controllo del loro cartellino. Sembra difficile vederli a breve con la maglia merengue, ma il loro carico qualitativo non può essere ignorato nel conteggio che ci siamo divertiti a calcolare. E come insegna la classifica della Liga, la qualità spesso non è tutto.