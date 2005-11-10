La sfida di Anfield è stata incandescente anche dopo il triplice fischio di Liverpool-Manchester City. Al termine della netta vittoria per 3-0 dei Citizens, Gianluigi Donnarumma è stato protagonista di un acceso confronto con un tifoso dei Reds che lo aveva insultato mentre rientrava negli spogliatoi.

La sfida era stata accompagnata da un'atmosfera ostile nei confronti del Manchester City, finito al centro dello scandalo legato alle violazioni delle norme sul fair play finanziario. Per tutta la gara i sostenitori del Liverpool hanno bersagliato la squadra con cori e striscioni, definendo i Citizens "imbroglioni" e "ladri". La tensione è proseguita anche dopo la partita: mentre si dirigeva verso il tunnel, Donnarumma è stato apostrofato come "imbroglione" da un tifoso di casa. Un'accusa che ha fatto infuriare il portiere italiano, il quale si è voltato ed è tornato sui propri passi per affrontare verbalmente il sostenitore.

Ne è nato un acceso scambio di battute, interrotto soltanto dal tempestivo intervento degli addetti alla sicurezza. Successivamente alcuni membri dello staff del Manchester City hanno accompagnato l'ex portiere del Paris Saint-Germain e del Milan negli spogliatoi, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. In attesa delle eventuali sanzioni nei confronti del club inglese per il caso finanziario, la squadra allenata da Enzo Maresca continua a guidare la Premier League a punteggio pieno dopo sei giornate. Mercoledì sera il City sarà atteso da un altro appuntamento di prestigio, la sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain, che vedrà Donnarumma ritrovare da avversario il club con cui conquistò la Coppa dalle grandi orecchie nel 2025.