Potrebbe concludersi dopo appena due stagioni l'avventura di Gianluigi Donnarumma al Manchester City. Arrivato in Inghilterra nell'estate del 2025, dopo la conquista della Champions League con il Paris Saint-Germain, il portiere italiano non avrebbe convinto fino in fondo Enzo Maresca. Secondo quanto riportato da The Athletic, il classe 1999 non rientrerebbe più nei programmi futuri dei Citizens, nonostante un contratto valido fino al giugno del 2030.

Le difficoltà di Donnarumma nel sistema di Maresca

A pesare sul futuro dell'ex Milan sarebbe soprattutto la sua scarsa compatibilità con i principi di gioco dell'allenatore italiano, che richiede un coinvolgimento importante del portiere nella costruzione dal basso. “Donnarumma, dal canto suo, non si adatta chiaramente allo stile di gioco proposto e ostacola la costruzione dell'azione, anche se compie alcune parate importanti”, scrive il portale britannico. In questa stagione il capitano della Nazionale italiana si è reso protagonista di alcuni errori contro Paris Saint-Germain, Lipsia e Aston Villa, alternandoli comunque a interventi di grande qualità.

Manchester City, possibile rivoluzione tra i pali in estate

Valutato 45 milioni di euro dal portale specializzato Transfermarkt, Donnarumma potrebbe dunque tornare sul mercato al termine della stagione. La sua non sarebbe peraltro l'unica posizione in discussione: anche Geronimo Rulli, attuale secondo portiere dei Citizens, non avrebbe soddisfatto le aspettative. Non è da escludere, dunque, che il Manchester City possa intervenire sul mercato estivo per rinnovare completamente il proprio reparto dei portieri.