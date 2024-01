Ufficiale Dopo Alvarez, il City pesca ancora dal River: Claudio Echeverri firma fino al 2028

Il Manchester City ha un nuovo gioiello argentino. Claudio Echeverri è ufficialmente un giocatore della squadra campione d'Europa in carica: il talento del River Plate ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 ma si trasferirà in Inghilterra solo a gennaio 2025, quando avrà compiuto 18 anni. Per tutto il 2024 resterà nel club di Buenos Aires.