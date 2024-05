Ufficiale Girona, c'è rinnovo di Blind: il difensore firma fino al 2026 con i catalani

Il Girona blinda un suo pilastro della difesa. Con la qualificazione alla prossima Champions League in tasca, traguardo storico per i biancorossi, è arrivata la firma sul rinnovo di contratto da parte di Daley Blind. Il centrale olandese, si legge sul sito ufficiale della società, si è legato fino al 2026 ed è pronto a guidare la squadra catalana per le prossime due stagioni.

Giocatore di qualità ed esperienza (in carriera ha vestito le maglie di Ajax, Manchester United e Bayern Monaco vincendo l'Europa League con i Red Devils) è stato uno dei traini nella cavalcata storica del Girona. In stagione infatti l'olandese ha collezionato 35 presenze fra Liga e Coppa del Re realizzando tre reti e un assist.

Ai canali della società, il calciatore ha voluto esprimere tutta la sua felicità per aver rinnovato il suo contratto prolungando la sua avventura al Girona: "Ciao a tutti, sono Daley Blind. Sono molto contento di potervi dire che ho firmato un nuovo contratto e sono molto contento di vedervi al Montilivi anche l’anno prossimo".

