Emergenza difesa col PSG? Per il Barcellona la soluzione è sempre la stessa: spazio ai canterani

Emergenza difesa in casa Barcellona in vista dell'attesissimo incrocio di Champions League contro il Paris Saint-Germain. L'allenatore blaugrana Hansi Flick sarà costretto a ridisegnare completamente il reparto arretrato dopo le conferme arrivate domenica sulle defezioni di Jules Koundé ed Eric García. Con anche Andreas Christensen fuori dai giochi, il tecnico tedesco si ritrova privo di tre pedine fondamentali della propria linea difensiva.

Cinque difensori di Prima Squadra a disposizione al momento

Al momento, restano a disposizione soltanto cinque difensori della prima squadra: João Cancelo, Xavi Espart, Gerard Martín, Pau Cubarsí e Alejandro Balde. Quest'ultimo, tuttavia, ha collezionato pochissimi minuti in questa stagione e non ha ancora il ritmo partita necessario per un impegno di questo livello. Lo staff tecnico ha valutato la possibilità di arretrare sulla linea dei difensori uno tra Rodri e Frenkie de Jong. Il centrocampista olandese, però, è rimasto ai box per tutta la stagione per infortunio e non viene considerato un'opzione affidabile per sfidare i campioni d'Europa in carica.

Per completare la lista dei convocati, la dirigenza si sta dunque rivolgendo alla Masia. Il candidato principale è Álex Campos, perno difensivo e capitano del Barça Atlètic di Juliano Belletti in Segunda RFEF, che possiede tutti i requisiti per essere inserito nella Lista B della UEFA. Al contrario, Hafiz Gariba — altro centrale in ottimo momento con la seconda squadra — non potrà partire per Parigi: il calciatore non è iscritto in Lista A e non matura ancora i due anni di tesseramento nel club necessari per figurare nella Lista B.