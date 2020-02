vedi letture

Espirito Santo: "La nostra avventura è cominciata ai preliminari. Con l'Espanyol sarà dura"

Vigilia dei sedicesimi di Europa League in casa Wolverhampton, dove ha parlato mister Nuno Espirito Santo in vista della sfida contro l'Espanyol: "Sarà una partita difficile, l'Europa League è diversa dal campionato: anche se sono in una situazione complicata di classifica, hanno giocatori di qualità e sono un avversario duro da affrontare. È una squadra molto buona. Speriamo di avere una grande atmosfera al Molineux, i nostri tifosi ci aiuteranno come sempre. Siamo partiti dai preliminari, è stata dura ma abbiamo accettato questa sfida. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, vogliamo continuare a migliorare ma siamo orgogliosi del nostro percorso".