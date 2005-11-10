Il Feyenoord contiene il PSV a Eindhoven: Obispo sbatte sul palo, 1-1 in Eredivisie
Yvonne Alessandro
PSV e Feyenoord pareggiano 1-1 a Eindhoven, lasciando inalterato a quattro punti il vantaggio in classifica della squadra di Giovanni van Bronckhorst su quella di Peter Bosz. I padroni di casa dominano la prima frazione e passano al 21' con una splendida conclusione al volo di Guus Til su assist di Lutsharel Geertruida, sfiorando il raddoppio con un legno colpito da Armando Obispo.
Nella ripresa gli ospiti di Rotterdam reagiscono e trovano il pareggio al 50' grazie a un gran sinistro a giro di Anis Hadj Moussa, resistendo poi ai tentativi finali del PSV - tra cui un gol annullato a Geertruida e le parate decisive di Matej Kovar - per blindare il punto del pari. Resta invariata la graduatoria di Eredivisie: comanda sempre il Feyenoord ai danni dei campioni d'Olanda in carica del PSV.
Eredivisie, la classifica aggiornata
1. Feyenoord 24 punti
2. AZ Alkmaar 20
3. PSV 20
4. Ajax 18
5. Fortuna Sittard 18
6. Twente 17
7. Heerenveen 15
8. Groningen 15
9. GA Eagles 14
10. Cambuur 12
11. Utrecht 12
12. Nijmegen 11
13. Excelsior 11
14. Sparta Rotterdam 9
15. Zwolle 8
16. Telstar 6
17. Den Haag 6
18. Willem II 2