"Quindici punti sono un bottino davvero importante, siamo quasi arrivati: con altri tre o al massimo quattro punti non giocheremo i playoff. È importante continuare questa serie di vittorie". José Mourinho si gode il successo per 5-1 del Real Madrid contro il PSV, nella 5ª giornata della League Phase di Champions League. Una vittoria in rimonta, dopo il vantaggio iniziale degli olandesi firmato dall'ex interista Ivan Perisic, che consente ai Blancos di confermarsi al comando della classifica a punteggio pieno. Intervenuto ai microfoni di Movistar al termine della partita, il tecnico portoghese ha analizzato la prestazione della propria squadra, soffermandosi soprattutto sulla differenza di atteggiamento tra i due tempi e sull'impatto dei cambi.

La svolta nella ripresa e il discorso all'intervallo

Per Mourinho, la trasformazione del Real Madrid è stata soprattutto una questione di mentalità. "Il secondo tempo è stato una questione di mentalità. Abbiamo fatto un paio di cambi, Jude è un giocatore diverso, ci dà quello che non abbiamo avuto nella prima frazione, ma anche collettivamente la squadra ha fatto meglio".

L'allenatore non ha risparmiato una critica alla prestazione dei suoi nei primi 45': "Nel primo tempo non abbiamo trovato ritmo, non abbiamo pressato, non abbiamo vinto i duelli individuali e non abbiamo creato superiorità nella zona offensiva. Nella ripresa, invece, abbiamo pressato alto, tenuto la linea difensiva molto avanzata e credo che il PSV non sia praticamente mai riuscito a uscire dalla propria metà campo con il pallone pulito, come invece era successo nel primo tempo".

Inevitabile anche una domanda su quanto accaduto nello spogliatoio durante l'intervallo, quando Mourinho ha deciso di intervenire sulla formazione. La risposta dello Special One è stata all'insegna dell'ironia: "Lo spogliatoio è come Las Vegas: quello che succede a Las Vegas resta a Las Vegas. Abbiamo parlato, siamo amici e abbiamo parlato".

I cambi in difesa e la gestione delle ammonizioni

Tra le decisioni prese dall'allenatore ci sono state anche le sostituzioni al centro della difesa. Mourinho ha spiegato così le proprie valutazioni: "Un po' di tutto. Avevamo Tchouaméni e Rüdiger ammoniti in una partita nella quale loro hanno avuto delle transizioni e sono ripartiti con giocatori veloci. Era un rischio tenere in campo due giocatori con un cartellino giallo. È evidente che i due centrali che stanno giocando di più hanno maggiore ritmo e intensità. Ho pensato che fossero cambi in grado di sistemare alcune cose".

L'elogio a Bellingham: "Ha cambiato la partita"

Il protagonista assoluto della ripresa è stato Jude Bellingham, entrato a gara in corso e subito determinante per cambiare il volto della squadra. Il centrocampista inglese ha trovato anche la soddisfazione personale con una splendida rete, ricevendo un elogio significativo da parte del proprio allenatore.

"Ha disputato una partita assolutamente devastante, ha cambiato la partita, ha segnato un golazo, una rete fantastica", ha dichiarato Mourinho, spiegando anche le ragioni della scelta iniziale di lasciarlo in panchina.

"Ci sono giocatori che dopo le partite avvertono fatica. Possono giocare, ma ho pensato, forse sbagliando, di poter vincere senza di lui e ho cercato di proteggerlo il più possibile. Ho una panchina straordinaria e averlo lì è stato fondamentale".