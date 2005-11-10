FIFA, la Coppa Intercontinentale 2026 verrà disputata in Qatar: il comunicato

In seguito alla riunione del Consiglio FIFA tenutasi a Zurigo il 15 ottobre 2026, l'Ufficio di presidenza del Consiglio FIFA ha approvato importanti decisioni relative al calcio femminile, a partire dal nuovo modello di distribuzione finanziaria per la FIFA Women’s World Cup 2027™. Tale modello prevede premi in denaro, contributi di preparazione e il programma di benefici per i club; la quota per la preparazione è stata incrementata a 2,5 milioni di dollari per ciascuna associazione membro, equiparandola alla Coppa del Mondo maschile del 2026. Inoltre, le calciatrici usufruiranno degli stessi standard di servizio dei colleghi uomini e gli eventuali surplus del torneo saranno distribuiti alle federazioni coinvolte, con una quota specifica riservata direttamente alle giocatrici. Tra le altre novità sul fronte femminile spicca l'assegnazione agli Stati Uniti della prima edizione del Mondiale per Club femminile FIFA, in programma dal 5 al 30 gennaio 2028, con qualificazione basata sui risultati sportivi quadriennali nei tornei continentali di riferimento, oltre allo spostamento della fase finale della FIFA Women’s Champions Cup 2027™, che si terrà a Miami dal 26 al 31 gennaio 2027.

Per quanto riguarda le altre competizioni internazionali, la FIFA ha ufficializzato la designazione del Qatar come Paese ospitante per le ultime tre partite della FIFA Intercontinental Cup 2026™. Il calendario del torneo prevede la disputa del FIFA Derby of the Americas™ per mercoledì 9 dicembre 2026, seguito dalla FIFA Challenger Cup™ sabato 12 dicembre, prima della grandissima finale della FIFA Intercontinental Cup™ che si giocherà mercoledì 16 dicembre 2026.

Infine, l'organo di governo del calcio mondiale ha stabilito le date ufficiali per lo svolgimento della FIFA U-20 World Cup 2027™, che si terrà in Azerbaigian e Uzbekistan dal 17 settembre al 9 ottobre 2027. Contestualmente, la FIFA ha annunciato la nomina di un comitato di normalizzazione per la Nigeria Football Federation, il cui mandato rimarrà in vigore fino e non oltre il 31 maggio 2027.