Francia fermata sul pari dall’Italia. L’Equipe titola: “Primo intoppo”
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Tommaso Maschio
Tommaso Maschio
ieri alle 23:27Calcio estero
autore Tommaso Maschio
02.10.2026 23:27Calcio estero
“Premier accroc” (“primo intoppo”), titola così L’Euipe in edicola per commentare il pareggio fra la Francia di Zinedine Zidane e l’Italia di Roberto Mancini maturato questa sera allo Stade de France di Parigi.
“La Francia frustrata dall'Italia allo Stade de France. - si legge nel sottotitolo del quotidiano nella versione on line - Dopo due vittorie contro la Turchia (1-0) e il Belgio (1-0), i Bleus si sono dovuti accontentare di un pareggio contro l'Italia venerdì in Nations League (1-1). Alessandro Bastoni ha risposto a una splendida rete di Michael Olise”.
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