Il Friburgo può andare in testa, ce la farà il M'Gladbach a sbloccarsi? Il programma di Bundesliga
Niccolò Righi
Si conclude oggi, domenica 18 ottobre, il programma della sesta giornata di Bundesliga con le ultime due partite in programma. Si parte alle 15:30 dalla BayArena, dove il Bayer Leverkusen accoglie un Friburgo che, in caso di vittoria, potrebbe sorpassare Bayern Monaco e Borussia Dortmund e portarsi in testa al campionato. Alle 17:30 delicatissima sfida salvezza tra le ultime due della classe: il Borussia M'Gladbach - che dopo la vittoria del Venezia è rimasta l’unica squadra dei top-5 campionati europei a 0 punti - accoglie in casa l’Hoffenheim penultimo con 3 punti.
Il programma completo della sesta giornata
Venerdì 16 ottobre
Eintracht Francoforte - Colonia 1-0
Sabato 17 ottobre
Union Berlino - Borussia Dortmund 0-0
Amburgo - Stoccarda 1-0
Werder Brema - Paderborn 2-2
Schalke 04 - Magonza 0-1
Elversberg - Augusta 4-3
Bayern Monaco - RB Lipsia 6-1
Domenica 18 ottobre
Bayer Leverkusen - Friburgo
Borussia M'Gladbach - Hoffenheim
CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 14
2. Borussia Dortmund 14
3. Friburgo 13*
4. Bayer Leverkusen 10*
5. Mainz 10
6. Elversberg 10
7. RB Lipsia 9
8. Amburgo 9
9. Werder Brema 9
10 Augusta 8
11. Eintracht Francoforte 8
12. Colonia 7
13. Stoccarda 6
14. Schalke 04 5
15. Union Berlino 5
16. Paderborn 5
17. Hoffenheim 3*
18. Borussia M'Gladbach 0*
*Una partita in meno