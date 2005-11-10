Fulham, Arbeloa a rischio? Il tecnico: "Se avessi paura non sarei qui. Conta solo il club"

Nonostante la pressione crescente e il pesante ko subito contro la neo-promossa Ipswich Town, l'allenatore del Fulham Alvaro Arbeloa ha dichiarato nel post-partita di non temere minimamente per la propria panchina. "Non mi preoccupo mai della mia posizione", ha sottolineato con fermezza l'ex tecnico del Real Madrid. "Non provo alcuna paura: non potresti fare l'allenatore se la provassi. Devi solo pensare a lavorare, prendere decisioni e mostrare fiducia nei confronti dei tuoi giocatori. Dal mio punto di vista sono molto contento di tanti aspetti di ciò che la squadra sta mettendo in campo, anche se so bene che per loro non è un momento facile".

Arbeloa ha poi voluto spostare il focus dalle vicende personali al rendimento complessivo dei Cottagers: "Il punto non è la mia panchina, ma la classifica del Fulham. Questo è ciò che conta davvero. Ovviamente sono passate soltanto sei giornate, ma è innegabile che abbiamo un forte bisogno di fare punti".

Questa la classifica di Premier:

Classifica

Manchester City 18

Arsenal 15

Brighton 13

Brentford 10

Chelsea 10

Everton 10

Leeds 9

Liverpool 9

Hull City 9

Ipswich 9

Newcastle 8

Crystal Palace 7

Manchester United 6

Coventry 6

Nottingham Forest 5

Aston Villa 5

Sunderland 4

Bournemouth 3

Tottenham 3

Fulham 2