Il Galatasaray delle stelle ancora a 0 punti: Leao e compagni cercano il riscatto a Lille

Alzi la mano chi si sarebbe immaginato una partenza del genere del Galatasaray. Una campagna acquisti importante, zero punti in classifica nelle prime due uscite stagionali in Champions League. La formazione giallorossa ha perso la prima partita di questa fase campionato in casa dello Sporting Lisbona per 3-1 mentre nella seconda sfida è arrivato un altro ko, questa volta forse più preventivabile, contro il Barcellona per 4-1. Sette reti incassate in due gare, due sole realizzate sono un bottino che è troppo magro.

I campioni in giallorosso

Eppure la campagna acquisti estiva ha visto l'arrivo ad Istanbul di Rafael Leao che è andato ad occupare un reparto offensivo che vede già un bomber di razza come Victor Osimhen. In difesa, da ormai tre anni, c'è l'ex Tottenham Davinson Sanchez, a centrocampo Ikay Gundogan e Lucas Torreira mentre in attacco c'è anche un tale che si chiama Leroy Sane.

Il riscatto in casa del Lille

Adesso l'opportunità di riscattarsi. Di provare ad iniziare un nuovo percorso che possa soddisfare le aspettative dei tifosi. Oggi alle 18.45 c'è la sfida in casa del Lille. Il Galatasaray cerca tre punti per scrollarsi di dosso questo inizio di Champions decisamente negativo. Per iniziare a vincere anche in Europa.