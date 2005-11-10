Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

"Ha la testa più dura del cemento", "Io ingannato": caos Getafe, presidente contro allenatore

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 11:27Calcio estero
23.10.2026 11:27Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Botta e risposta pubblica e senza tanti giri di parole in casa del Getafe dopo la pesante sconfitta subita in Conference League per mano del Lugano, che si è imposto sulla squadra spagnola per 5-2 ieri sera. Al termine del match infatti il tecnico José Bordalas ha attaccato il suo stesso club - dicendo "di sentirsi ingannato" - e prontamente è arrivata la risposta altrettanto dura del presidente, Angel Torres.

L'attacco di Bordalas

Queste le parole di Bordalas a Marca: "Non avevamo scelta: dovevamo concentrarci sulla partita di domenica sul campo del Bilbao. Si tratta di una squadra di caratura superiore e di un livello più alto. Con tutto il rispetto per il Lugano, qui in Spagna sarebbero paragonabili a una formazione di seconda divisione; eppure, sono riusciti a segnarci cinque gol: una cosa che non possiamo permetterci. La giornata di oggi ha dimostrato che non posso permettermi di far riposare i miei giocatori. Mi sono sentito in dovere di effettuare dei cambi già all'intervallo, dato che la situazione era palesemente imbarazzante e avrebbe potuto facilmente peggiorare. Con l'ingresso dei titolari abituali c'è stato un leggero miglioramento, ma è emerso chiaramente che la rosa è squilibrata. Non merito tutto questo; mi sento ingannato, perché le promesse fatte anno dopo anno non sono state mantenute, e sono arrabbiato. Amo il Getafe e tutto ciò mi provoca un dolore profondo".

La dura risposta del Presidente del Getafe

Questa la risposta del presidente Ángel Torres, a Cadena SER: "Quello che non capisco è cosa ci faccia qui se è così dispiaciuto. Dire che l'ho ingannato... Bisogna avere la testa dura come il cemento per dirmi questo, dopo 30 anni nei quali non ho ingannato lui o nessun altro. Quello che dico è che deve rispettare i calciatori proprio come i calciatori rispettano lui. Non entrerò in una guerra di dichiarazioni per vedere chi ha ragione".

Nonostante tutto, niente esonero o decisioni drastiche: "No, nessuna. Non è un dramma. Lui pensa una cosa e ora i calciatori gli dimostreranno che si sbaglia, punto. E al lavoro. Quello che devi fare è vincere a Bilbao e basta. Ha firmato perché voleva farlo. Comunque ha la porta aperta. Se siamo così cattivi... Cosa gli faremo? Questo è il Getafe".

Articoli correlati

Immagine news 1
Il figlio di Pochettino, la crisi del Getafe, il volo del Brighton: 5 curiosità dal giovedì di Conference
Immagine news 2
Il pres. del Getafe: "Ramos? Ci lavoriamo da 3 mesi ma non è priorità. Se si sarà occasione..."
Immagine news 3
Carvajal è tornato con la maglia del Getafe: "Cinque mesi senza giocare, avevo i crampi"

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
12:26 Calcio estero
André Onana coinvolto in un incidente, dimesso dall'ospedale: "Non ci sono problemi"
Immagine news 2
12:12 Calcio estero
L'AFC asiatica cambia idea su Infantino: "Pieno sostegno, i problemi sono risolti"
Immagine news 3
11:56 Calcio estero
Uno shock sul Lago, con il Bournemouth Carrick si gioca il futuro al Manchester United
Immagine news 4
11:41 Calcio estero
Dopo l'Atalanta U23, Bocchetti può ripartire dalla Serie B. Ma in Turchia
Immagine news 5
11:27 Calcio estero
"Ha la testa più dura del cemento", "Io ingannato": caos Getafe, presidente contro allenatore
Immagine news 6
10:57 Calcio estero
Messi vuole essere ricordato così dalla gente: "Un grande atleta che ha lottato per i sogni"
Immagine news 7
10:42 Calcio estero
Muslera para 3 rigori a 40 anni in Libertadores: "Il calcio dà sempre un'altra possibilità"
Immagine news 8
09:59 Calcio estero
Arriva il Clásico, ma Vinicius si è autoescluso: Mourinho punta su Diomande
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
Dalla dirigenza allo spogliatoio: la Juventus è con Spalletti. La vittoria non è arrivata (per l'ennesimo errore arbitrale) ma la reazione sì. A gennaio però servirà almeno un centravanti. Milan e Atalanta, giovedì nero: Sarri, serve una svolta
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli-Roma è già una partita di mercato: Allegri pensa a tre rinforzi, Gasperini ne aspetta due
Immagine top news n.1 Inter, Jones ci crede: "Possiamo essere competitivi in Champions. Non sarò mai timido"
Immagine top news n.2 Non date fastidio a Maignan. Da Corgnet ad Adams, quando Magic Mike perde la testa
Immagine top news n.3 La notte da incubo di Bournemouth ha evidenziato come il Milan abbia bisogno di rinforzi
Immagine top news n.4 Chi vuole l'esterno che ha fatto impazzire la Juve? Segnatevi il nome di Nagida
Immagine top news n.5 Udinese, futuro di Runjaic e non solo. Riflettori anche sul mercato: Binks e Basic nel mirino
Immagine top news n.6 Milan troppo brutto per essere vero. Follia Maignan e la strada Europa League è in salita
Immagine top news n.7 La dirigenza conferma Spalletti, la Juventus continua a faticare: col Rennes finisce 2-2
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La strada imboccata da Spalletti alla Juventus per molti ha un finale già scritto
Immagine news podcast n.2 Il Como sta trasformando Nico Paz nel suo Bellingham: sarà un grande uomo mercato
Immagine news podcast n.3 Nessuna svolta in panchina per Juve e Napoli, ma ora serve un'analisi profonda. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 La posizione del Napoli sul futuro di Allegri è (al momento) chiarissima
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Mutti: "Il Como è spensierato, può essere scheggia impazzita in Champions"
Immagine news Altre Notizie n.2 Brambati: "Juve, Conte andrebbe subito. E su Spalletti dico che..."
Immagine news Serie A n.3 Paganini sulla Juve: "Squadra scarsa, mancano giocatori di personalità"
Serie A
Immagine box news Serie A Milan, Goncalo Ramos va di fretta: il portoghese può esserci già a Udine
Immagine box news Serie A Settanta giorni per un colpo "alla Malen". La Juventus nelle mani di Carnevali e Massara
Immagine box news Serie A Sassuolo, Aquilani: "Como grande squadra, lì con cuore e testa. Muric o Turati? Valuto"
Immagine box news Serie A Fonseca: "Spero che il Napoli si rialzi. Il Como è una furia, una realtà bellissima"
Immagine box news Serie A Cagliari, tra poco la conferenza stampa di Pisacane prima del match contro il Bologna
Immagine box news Serie A Napoli, Allegri: "Con la Roma gara importante ma non è l'ultima del campionato"
Serie B
Immagine box news Serie B Ronaldo Vieira: "Alla Samp Giampaolo mi trattò come un figlio. E Quagliarella era esemplare"
Immagine box news Serie B Sibilli: "Juve Stabia scelta giusta. Squalifica per scommesse? Purtroppo non sono il primo né l'ultimo"
Immagine box news Serie B Avellino, Nesta chiama a raccolta i tifosi: "Se ci trascineranno, per il Padova sarà dura"
Immagine box news Serie B Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: la Sampdoria si affida a D'Angelo
Immagine box news Serie B Hellas, è tutto nei piedi di Mosquera. Che può eguagliare Pazzini: ma serve una doppietta al Pisa
Immagine box news Serie B Winks ricorda la Samp: "Tifosi e club erano in conflitto. Per me Romei è stata una figura top"
Serie C
Immagine box news Serie C Il grande sogno di patron Giacca: "Ora non siamo pronti, ma in futuro vedo Trento in B"
Immagine box news Serie C Il Campobasso interverrà sul mercato. Ma solo in difesa, per compensare gli infortuni?
Immagine box news Serie C Pescara, il giorno della verità è arrivato: stasera si può decidere il futuro di Buscè
Immagine box news Serie C Serie C, 11ª giornata: fari su Union Brescia-Cittadella, a Pescara rischia Buscè. La guida completa
Immagine box news Serie C Lo storico marchio torna al Catania. Il Sindaco: "Rilancio speculativo per sabotare nostra iniziativa"
Immagine box news Serie C Bari, Rastelli: "Non ci siamo mai nascosti, il nostro obiettivo è riportare il club in B"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Rennes, Spalletti cerca risposte: vietato sbagliare
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Inter-Shakhtar
Immagine box news Pronostici Pronostico Como-Manchester United, Fabregas sogna l'impresa per entrare nella storia
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Gli Stati Uniti ospiteranno la prima edizione della Coppa del Mondo per club femminile
Immagine box news Calcio femminile Janogy e il racconto della sua gravidanza: "Orgogliosa di far parte della Fiorentina"
Immagine box news Calcio femminile La diva silenziosa divenuta tra i simboli del calcio italiano: la Roma ha blindato Giugliano
Immagine box news Calcio femminile Roma Femminile, rinnovo fino al 30 giugno 2030 per Manuela Giugliano
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, persa una posizione nel Ranking FIFA. Adesso è al 14° posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della 3ª giornata: davanti c’è ancora Tessa Wullaert
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo spezzato di Sante Crepaldi, dalla Serie A al nostalgico ritorno a casa
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
23 ottobre 2003, l'Udinese batte due a zero il Tottenham di Luka Modric e Gareth Bale
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per l'8ª giornata
Sportissimo
Newsticker
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni