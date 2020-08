Il gioiellino Havertz non segna, ma il Leverkusen passa ai quarti: ora sfida all'Inter

Nessun gol per Kai Havertz, ma il Leverkusen trova il passaggio del turno grazie al gol di Diaby e alla vittoria per 3-1 ottenuta nel match di andata. Tutti però attendevano il giovane trequartista che ha già messo in mostra le proprie doti nel post lockdown: 7 gol nelle ultime 9 gare giocate, dopo la ripresa il tedesco è riuscito ad esaltarsi giocando soprattutto dietro le punte. Bosz lo ha utilizzato anche come falso nueve, scoprendo un attaccante aggiunto per il suo Bayer.

Nell'ultimo periodo si sono anche intensificate le voci di mercato, con il Chelsea di Lampard che cercherà l'assalto decisivo nelle prossime settimane. Prima però c'è un quarto di finale da giocare, contro l'Inter di Antonio Conte: appuntamento lunedì 10 agosto alle ore 21.00, in palio a Dusseldorf c'è la semifinale di Europa League.