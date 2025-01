Ufficiale Il Siviglia saluta Montiel: riabbraccia l'Argentina e torna ufficialmente al River Plate

Diversi giorni dopo aver viaggiato a Buenos Aires, Gonzalo Montiel è ormai parte della storia del Siviglia. Questo perché il club spagnolo ha siglato un accordo per il trasferimento ufficiale del giocatore al River Plate, ufficializzato per 4,5 milioni di euro. Una cifra che potrebbe aumentare di mezzo milione di euro nel caso in cui - riferisce AS - gli argentini riuscissero a vincere un campionato con Montiel nella sua squadra.

Titoli di coda

Lascia dunque lo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán dopo 81 partite, tre gol e sei assist: "Il Siviglia è un club molto grande. Grazie a Dio ho giocato al Sánchez-Pizjuán", ha dichiarato Montiel all'aeroporto di San Pablo prima di fare rotta verso l'Argentina e ritorno al River. Squadra dove ha mosso i primi passi prima di fare il grande salto in Europa, proprio al Siviglia. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2028.

Il comunicato d'addio ufficiale

"Il Sevilla FC e il CA River Plate hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del terzino argentino Gonzalo Montiel, che in questo modo torna al club da cui era partito per approdare al Nervión nell'estate del 2021. Eroe della grande finale di Budapest nel 2023, in cui ha segnato il rigore decisivo della serie contro la Roma, il laterale chiude la sua esperienza da sevillista con un totale di 81 partite ufficiali, distribuite in 52 di LALIGA EA SPORTS, 11 della Coppa del Re, 9 di UEFA Europa League, 8 di UEFA Champions League e una della Supercoppa UEFA.

Ha segnato tre gol, l'ultimo dei quali il 5 dicembre scorso in Coppa del Re contro l'UE Olot. È arrivato al club subito dopo essersi proclamato campione d'America, titolo che avrebbe ripetuto nell'estate successiva. Inoltre, ha alzato la Coppa del Mondo nel 2022, essendo anche l'eroe del rigore decisivo contro la Francia. Durante la sua permanenza al Sevilla, è stato ceduto in prestito al Nottingham Forest della Premier League nella scorsa stagione, con cui ha giocato 19 partite. Il Sevilla FC desidera ringraziare Montiel per il suo impegno durante questi anni nel club e augurargli la migliore delle fortune in questa nuova fase della sua carriera".