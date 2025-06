Le pagelle della Juve - Yildiz è un calciatore "Superiore". Vlahovic, ultimi gol bianconeri?

Juventus-Wydad 4-1: il risultato finale

Di Gregorio 6 - Non ci si ricorda una parata degna di nota del portiere juventino, se non un paio di interventi su situazioni semplici nel primo tempo. Poco da fare sul pallonetto di Lorch, che lo scavalca in uscita tutto solo.

Kalulu 6 - Nel primo tempo tiene botta su Obeng, reggendo l'urto senza che i bianconeri, dalla sua parte, rischino qualcosa. Efficace anche nella ripresa.

Savona 5 - Si fa anticipare in occasione dell'1-2 del Wydad, quando Amrabat lancia a rete Lorch sfruttando proprio una sua dormita. Un errore che pesa, in una partita non certo brillante per il giovane difensore, visto che permette al Wydad di riaprire momentaneamente i giochi.

Kelly 6 - Nessun pericolo grave o errore da matita rossa per l'inglese, che al pari di Kalulu non si lascia sorprendere dagli attaccanti marocchini.

Alberto Costa 6,5 - Copre la fascia con grande presenza e intensità nei due tempi: la fascia destra è un pericolo costante per il Wydad, e il merito è suo (Dal 72' Locatelli 6 - Dà il suo contributo nell'ultima ventina di minuti aiutando la Juve a far girare il pallone con maggiore equilibrio e lucidità).

Thuram 6,5 - È l'ago della bilancio di Tudor, efficace sia in copertura a fare il lavoro sporco con McKennie sia in fase di impostazione col tridente. Come al 6' quando lancia in porta Yildiz per l'1-0 dopo un rapido triangolo sulla trequarti.

McKennie 6 - Il solito motorino a centrocampo, anche se contro il Wydad manca forse la specialità della casa: l'inserimento in area avversaria (Dal 46' Koopmeiners 6 - Entra a inizio ripresa e fa il compitino, è ancora da ritrovare).

Cambiaso 7 - Tra i migliori della Juve, l'uomo mercato bianconero confeziona un cioccolatino per Yildiz in occasione del 2-0 e poi colpisce un palo clamoroso sotto porta con un tap-in quasi a colpo sicuro.

Conceição 6 - La luce di Yildiz non deve offuscare quella della stellina portoghese, che oggi non decide il match con gol e assist ma serve un quasi-assist a Cambiaso (palo) e si dimostra comunque imprendibile per la difesa marocchina (Dal 72' Nico Gonzalez 6 - Porta corsa e grinta come esterno a tutta fascia).

Yildiz 8 - Propizia l'1-0 dopo una bella triangolazione con Thuram, segna il 2-0 con un golazo da fuori area (è il più bello della sua carriera?) e poi chiude la partita con una combo sterzata-destro a girare da far stropicciare gli occhi. Alla fine nominano "Superior Player of the Match" e non è certo un caso: è un calciatore "Superiore", a tutti gli altri in campo a Philadelphia e non solo.

Kolo Muani 5,5 - Partita abbastanza negativa per l'attaccante francese, che contro il Wydad non dimostra la stessa freddezza vista all'esordio nel Mondiale per Club e, soprattutto, non riesce a fare reparto da solo. Riscatta qualcosa servendo a Yildiz l'assist del 3-1 davanti al portiere (Dall'85' Vlahovic 6,5 - Gioca cinque minuti più recupero, giusto il tempo per procurarsi e trasformare un calcio di rigore. Sarà l'ultimo o uno degli ultimi gol con la maglia della Juve?

Igor Tudor 7 - Dopo i cinque gol segnati all'esordio, la Juve ne fa altri quattro al Wydad. C'è qualcosa da rivedere in difesa, in primis perché l'avversario non era troppo temibile neanche stavolta, ma la mole di gioco offensivo e la fiducia della squadra lasciano sicuramente ben sperare in vista della nuova stagione. L'atteggiamento, l'intensità e l'identità sono quelli giusti.